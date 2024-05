Der neue Ocean State of Mind

Explora Journeys ist die neue Luxus-Lifestyle-Reisemarke der MSC Gruppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Luxuskreuzfahrten neu zu definieren.

Erleben Sie den Ocean State of Mind: Die neue europäische Luxus-Lifestylemarke macht Seereisen zu inspirierenden Erlebnissen. Tauchen Sie ein in die Welt der Explora I sowie ab Sommer 2024 der Explora II, den ersten beiden Schiffen von Explora Journeys, und erleben Sie eine neue Art des ­Reisens in entspannter Atmosphäre, mit längeren Aufenthalten in kleinen Häfen, individuellen Routen und einer kontinuierlichen Reise von Küste zu Küste.

Perfekte Rückzugsorte

Eine Luxuskreuzfahrt mit Explora Journeys ­bietet unvergleichlichen Komfort. Die 461 Suiten (von 35 bis 280 Quadratmeter) sind geräumig, elegant eingerichtet, bodentief verglast und verfügen über Annehmlich­keiten wie begehbare Kleiderschränke mit Schminktisch sowie private Terrassen. Ein 24-Stunden-Suite-Service lässt keine Wünsche offen. Gäste genießen weiterhin einen Essbereich und Sonnenliegen auf der privaten Terrasse, Walk-in-Duschen und Fußbodenheizung im Bad, eine individuell befüllte Minibar, eine Espressomaschine sowie kostenloses Wi-Fi mit Suite-eigenem Router.

Entspannt: Fine Dining

Anspruchsvolle Gäste genießen an Bord der Explora I und Explora II Fine Dining auf Weltklasseniveau. Vollkommen entspannt ohne Tischzeiten oder Restaurantzuweisungen, dafür fast grenzenlos All-Inclusive. Sowohl die Explora I als auch die Explora II verfügen über 18 gehobene, abwechslungsreiche Restaurants, Bars und Lounges, die das Talent internationaler Köchinnen und Köche und gesunde Zutaten aus den bereisten Regionen zelebrieren. Die Explora I und die Explora II bieten elf exzellente kulinarische Erlebnisse in sechs Restaurants, in denen man feine Speisen ohne Hektik genießen kann. Dresscode ist legerer Resort-Style. Nahezu alle Speisen und Getränke sind im Reisepreis bereits inbegriffen.

Endlos relaxen

Sie erwarten großzügige, über 2500 Quadratmeter große Außendecks mit fantastischem Meerblick sowie mehrere Innen- und Außen-Whirlpools für vom Meer inspirierte Erlebnisse. Ein 270 Quadratmeter großer Fitnessbereich innen und außen sowie ein 700 Qua­dratmeter großer Thermalbereich bieten Abwechslung und Entspannung. Der Spa-Bereich, Teil des Ocean-Wellness-Programms, inklusive Hydrotherapie-Pool, finnischer Sauna, Dampfbad, Eiswasserfall und Salzgrotte verspricht höchste Qualität. Aktivitäten an Land ermöglichen exklusive Erlebnisse in kleinen Gruppen, die Natur, Kultur und Kulinarik der Regionen näherbringen.

Das Konzept: Lebendig, kosmopolitisch, entspannt. So wird europäischer Luxus auf dem Meer definiert. Explora Journeys kreiert eine Reiseerfahrung, die Körper und Geist belebt, während Gäste die Weltmeere und außergewöhnliche Orte auf neue Art entdecken. Auf den Reiserouten liegen bekannte Must-sees und bezaubernde Geheimtipps.

