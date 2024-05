wienliebe: Wenn die Stadt sich selbst feiert

Wien. Zum ersten Mal gastiert das #wienliebe-Festival vor dem Rathaus. Dabei verlässt man sich auf bekannte Gastronomen, den Wiener Wein und viel Musik.

Wien. Viele Tage, an denen der Wiener Rathausplatz unbespielt leer steht, gibt es ja nicht: Die Stadt Wien hat aber an diesem Wochenende (24. bis 26. Mai) doch einen Slot gefunden, um ebendort ein neues Festival abzuhalten, das Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk aus der Stadt hochleben lässt.

Mehr lesen Vier Facetten der #wienliebe

#wienliebe heißt das (kostenlose) Festival, angelehnt an den gleichnamigen Hashtag, mit dem im Internet besonders schöne Seiten der Stadt abgefeiert werden.

Analog auf dem Rathausplatz bedeutet #wienliebe: Fünf (sehr) bekannte Wiener Gastronomen bekochen die Besucher. So verlegt das Schwarze Kameel seine Bar von der Bognergasse auf den Rathausplatz. Das Schweizerhaus serviert überhaupt zum ersten Mal außerhalb des Praters seine berühmte Stelze, Plachutta wie­de­rum, genau, Tafelspitz. Der Bi­tzin­ger, prominentester der Wiener Würstelstände, und der k. u. k. Hofzuckerbäcker Gerstner sind ebenfalls dabei.

Auf den Wiener Wein wird auch nicht vergessen, so gibt es eine „Wiener Weinbar“ und zum ersten Mal wird auch der Wiener Weinpreis öffentlich vergeben, und zwar am Freitag, um 17 Uhr: Davor, um 16 Uhr, eröffnen Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, das #wienliebe-Festival offiziell.

Blasmusik und Musical

Sonst gehört die Festbühne vor dem Rathaus der Musik, das Programm versucht, möglichst viel von Wiener Klassik bis Wienerlied abzudecken: So spielen die Wiener Symphoniker gemeinsam (respektive abwechselnd) mit der Folk-Formation SarahBernhard (Frei­tag, 15.15 Uhr). Dem Wienerlied sind mehrere Auftritte gewidmet, darunter Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble (Frei­tag, 18.30 Uhr). Später (21 Uhr) übernimmt Ernst Molden mit dem Frauenorchester, als Special Guest wird Christopher Seiler erwartet.

Auch am Samstag und Sonntag ist die Bühne praktisch immer bespielt: Unter anderen gastieren hier fünf Wiener Blasmusikkappellen, Samstagabend geben die Künstler der Vereinigten Bühnen ein Best of Musicals, darunter „Falco“-Darsteller Moritz Mausser. Ana Milva Gomes.

Mehr lesen Eine neue Bar für den Kutschkermarkt

Ob das #wienliebe-Festival im nächsten Jahr wiederkehrt, steht offiziell noch nicht fest: Bei entsprechendem Anklang darf man aber wohl davon ausgehen. (mpm)

Das ganze Programm unter: wienliebe.wien.gv.at