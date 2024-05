Neue Studie zeigt: 80 Prozent wollen nachhaltig wohnen

Wer in Österreich eine Immobilie sucht, möchte eine besonders umweltfreundliche kaufen oder mieten.

Immobiliensuchende in Österreich legen großen Wert auf „grünen“ Wohnraum – das zeigt eine neue, groß angelegte Studie von Willhaben in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent. Für mehr als die Hälfte der Teilnehmenden (52 Prozent) sei der Aspekt der Nachhaltigkeit „eher wichtig“, für 27 Prozent „sehr wichtig“.

Überdurchschnittlich viel Wert darauf legen die Altersgruppen der 18- bis 29-Jährigen bzw. der 50- bis 59-Jährigen sowie Bewohner der Bundesländer Steiermark und Kärnten. Wichtige Aspekte sind in dem Zusammenhang die Heizungsart (54 %), der Energieverbrauch (49 %), die Energieeffizienzklasse (31 %), die Bauweise (22 %) und die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder Carsharing (22 %). „Aus einer früheren Studie wissen wir außerdem, dass 60 Prozent der Menschen darauf achten, ihre Immobilie nachhaltig – etwa mit Secondhand-Möbeln – einzurichten“, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei Willhaben, in der aktuellen Aussendung.

Große Interesse an PV-Anlage

Ebenfalls hoch: das Interesse an Fotovoltaikanlagen, trotz langer Wartezeiten und bürokratischer Hürden. Nur sieben Prozent zeigen überhaupt kein Interesse an der Anschaffung einer PV-Anlage. Besonders hoch ist der Anteil jener, die Solaranlagen positiv gegenüberstehen, bei steirischen Immobiliensuchenden, Menschen mit höherem Bildungsabschluss sowie bei jenen, die sich nach Eigentum umsehen.

»Während es hierzulande keine gesetzliche Definition für diesen Begriff gibt, ist mit Tiny Houses in der Regel minimalistisches Wohnen auf sehr wenigen Quadratmetern, nur mit den nötigsten Dingen, gemeint.« Judith Kössner Head of Immobilien bei Willhaben

Die minimalistische Wohnform à la Tiny House wurde am häufigsten als alternative Wohnform genannt, um Wohnkosten zu sparen. Jedoch gebe es hierzulande keine gesetzliche Definition für diesen Begriff, so Judith Kössner, Head of Immobilien bei Willhaben: „Damit ist in der Regel minimalistisches Wohnen auf sehr wenigen Quadratmetern, nur mit den nötigsten Dingen, gemeint.“ Ein Viertel der Befragten zieht in Erwägung, zu Eltern oder Großeltern zu ziehen. Als weitere Optionen wurden die (Unter-)Vermietung von Teilen der eigenen Wohnung oder des Hauses, Wohnen gegen Hand (etwa Kinderbetreuung) und das Leben in Wohnwagen/Bussen genannt. (red.)