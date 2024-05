Sport-Club-Stadion: Schlusspfiff im Dornbacher Fußball-Idyll

Der finale Spieltag weckt Wehmut und Vorfreude in Hernals, danach rollen die Bagger. Über Kult, Liebe zur Friedhofstribüne, kaltes Duschwasser, Hendlmist und Vision.

Wien. Jede Stadt hat einen Fußballklub, der für Kult steht. Einzigartig ob seiner Größe, Erfolge, der Po­pu­la­ri­tät, des Stadions, seiner Farben und Fans: Der Zugänge gibt es zuhauf. Auch in Wien findet man solch Pilgerstätten des Sports, an denen sich Glorie, Historie und Gegenwart über den Weg laufen. Orte, an denen Fußball tatsächlich noch geliebt wird, und Geld, nicht nur weil man davon zu wenig hat, seit jeher eine untergeordnete Rolle spielt. Sportplätze, auf denen einst Größen kickten, sich die Massen drängten und die im Jetzt in der Regionalliga ihr Auslangen suchen. Willkommen an der Alszeile. Hier spielt der Wiener Sport-Club.

Nicht die Hohe Warte, sondern das 1904 errichtete Stadion gilt als ältester noch bespielter Fußballplatz des Landes. Die Zeiten, in denen Schwarz-Weiß sportlich für Aufsehen gesorgt hat, man erinnere sich an ein 7:0 gegen Juventus oder Auftritte von Krankl, Keglevits, Dallos und Co – die Karte zur Sonntagsmatinee kostete mit Schülerausweis zehn Schilling –, sind längst vorüber.

Obschon der Kick in der Regionalliga mitunter zu gefallen wusste, schrieben Stadion wie Fans weitaus populärere Geschichten. Von der „Friedhofstribüne“, klingelnden Schlüsselanhängern, dem mit Hendlmist und Kakaopulver gedüngten Naturrasen bis hin zur bitteren Wahrheit, dass es in den Duschen nicht immer Warmwasser gab.