Künstliche Intelligenz steht erst am Anfang

Viele Aufgaben bewältigt künstliche Intelligenz (KI) längst besser als der Mensch. Doch stehe die Technologie erst am Anfang, sagt Paul Krauss. Was mit KI alles möglich wird.

Wien. Künstliche Intelligenz (KI) steht erst am Anfang. Das belegen auch Zahlen der Industriestaatenorganisation (OECD), wonach die Investitionen in die Technologie erst seit 2022 massiv ansteigen. Aber auch technologisch gesehen steckt KI noch in den Kinderschuhen, sagt Paul Krauss zur „Presse“. Damit die Technologie ihr aktuelles Stadium erreichen konnte, mussten mehrere Faktoren zusammenkommen, betont der Partner bei der Unternehmensberatung Ecodynamics. Die notwendige Rechenleistung, die ­entsprechenden Algorithmen und genügend Wagniskapital mussten verfügbar sein. In all diesen Bereichen gibt es Innovation und Wachstum.