„Kronen Zeitung“: 40 Mitarbeiter müssen gehen

Im Zuge von Einsparungsmaßnahmen müssen bei der „Kronen Zeitung“ 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. In der Redaktion arbeiten derzeit etwa 300 Personen. Ein Sozialplan wurde vereinbart.

Die Einsparungswelle in der Medienbranche hat nun auch die „Kronen Zeitung“ erreicht: Demnach müssen rund 40 Mitarbeitende gehen. Chefredaktion, Geschäftsführung und Betriebsrat hätten am heutigen Donnerstag die gesamte Belegschaft der Krone Verlag KG über die Maßnahme informiert, hieß es in einer Aussendung. Mit dem Betriebsrat sei ein Sozialplan vereinbart worden, einvernehmliche Auflösungen von Dienstverhältnissen würden angestrebt, wurde betont.

Durch den Schritt soll die nötige Finanzkraft sichergestellt werden, „um weiter erfolgreich zu sein und um die Integration von Print und Digital voranzutreiben, um Investitionen in die Zukunft des Unternehmens zu ermöglichen“, ließ die „Krone“-Chefredaktion wissen. Als Vorhaben wurden insbesondere digitale Transformation, Ausbau von Paid-Content- und Plattform-Angeboten und Investitionen in die Technik und einen neuen Newsroom genannt.

Von Kündigungen betroffene Bereiche nicht offiziell genannt

Darüber, auf welche Bereiche sich der Personalabbau konkret auswirkt, gab es keine Informationen. Laut einem Onlinebericht des „Standard“ soll vor allem die Redaktion, die bis dato etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zähle, betroffen sein.

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) reagierte auf die aktuellen „Krone“-Ankündigungen besorgt. „Das ist ein Teil einer überaus ernst zu nehmenden Entwicklung, von der alle Medienhäuser in Österreich gleichermaßen betroffen sind und vor der der Verband schon seit Längerem warnt“, wurde VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger in einer Aussendung zitiert. Er forderte „ein umfassendes Maßnahmenpaket“ für die heimische Medienbranche, da es nicht zuletzt infolge steigender Werbeeinnahmen von Big-Tech-Plattformen immer schwieriger werde, professionellen redaktionellen Journalismus zu finanzieren.

Im Februar kündigte der „Kurier“ einen Stellenabbau an

Heimische Medienhäuser kämpfen seit geraumer Zeit mit wirtschaftlichen Turbulenzen und kontern mit Sparmaßnahmen. Erst im Februar informierte etwa der „Kurier“ über einen Stellenabbau in der Größenordnung von bis zu 40 der insgesamt 175 Redaktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, nachdem schon im Vorjahr Stellen eingespart wurden. Auch der „Standard“ hatte 2023 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verlagsgesellschaft beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. (APA)