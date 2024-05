„Die Wiener sind große Anti­semiten, aber ihr Antisemitismus hat ein großes Loch: Sie verlieben sich so leicht in Juden oder Jüdinnen.“ Über ein Kapitel aus Otto Friedländers „Letzter Glanz der Märchenstadt“, das sich nicht in allen Editionen findet.

Es war ein Bestseller, der das Image von Wien für Jahrzehnte geprägt hat. „Letzter Glanz der Märchenstadt“, erschienen im Jahr 1948. Autor war Otto Friedländer, Jurist und hochrangiger Mitarbeiter der Wiener Handelskammer. In der NS-Zeit zum Schriftsteller geworden, wollte er der Stadt seiner Kindheit, Wien um 1900, ein literarisches Denkmal setzen. Eine facettenreiche Alltagsgeschichte der Donaumetropole, die auch brisante soziale und politische Aspekte nicht ausschloss, inklusive der – wie wir heute wissen – höchst problematischen Haltung der Bewohner zum Antisemitismus. Was dazu führte, dass ein Kapitel des Buches erst 37 (!) Jahre nach der Erstausgabe veröffentlicht wurde. Aber der Reihe nach.

Geboren wurde Otto Friedländer am 31. März 1889 in Wien-Innere Stadt. Seine Eltern gehörten dem jüdischen Großbürgertum an: Vater Josef war ein bekannter Hof- und Gerichtsadvokat, Mutter Ottilie entstammte einer angesehenen Budapester Familie. Die beiden hatten 1882 geheiratet und waren danach zum römisch-katholischen Glauben konvertiert. Schon 1883 war ein erster Sohn, Erich, geboren worden (er starb 1896), sechs Jahre später kam Otto, der – im Unterschied zu seinem Bruder – bereits katholisch getauft wurde.

Journalistische Kommentare und Radiosendungen

Otto Friedländer erfuhr eine vielseitige akademische Ausbildung und trat 1918 in die Wiener Handelskammer ein. Hier avancierte er bald zum leitenden Sekretär. Seine detaillierten Kenntnisse in zeitgenössischer Ökonomie und Politik verbreitete er ab den 1920er-Jahren auch in zahlreichen journalistischen Kommentaren und Radiosendungen und verkehrte in höchsten Kreisen mit Politikern, Wirtschaftstreibenden und Verwaltungsbeamten.