Drei Geschichten von Liebe und Krieg

Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Die magische Welt der Oper erlebt man

im heurigen Sommer gleich dreifach.

Sechs überdimensionale Soldaten mit ihren bedrohlichen Lanzen, geschützt durch überdimensionale Schilde, stehen auf der Bühne des Tiroler Landestheaters. Vor diesem Bild entspinnt sich eine Handlung um Liebe und Krieg zwischen Cesare, Cleopatra, Cornelia und Tolomeo. „Intrige und Macht sind die Hauptthemen der meisten Opernproduktionen“, führt Regisseur Leo Muscato in die Hauptoper „Cesare in Egitto“ bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik ein. Ottavio Dantone, der neue Musikalische Leiter der Festwochen, hat diese Oper von Geminiano Giacomelli als seine erste Premiere gewählt. Er dirigiert das „Orchestra in Residence“, seine „Accademia Bizantina“.

Cesar besiegt die Armee Tolomeos, dessen Gattin Cornelia bittet um Gnade für ihren Mann. „Das Kriegs- und Liebesthema diente im Barock als Vorwand für die Darstellung vieler Emotionen, von den zartesten bis zu den stärksten“, erläutert Dantone. „Das Theater hat eine reinigende Funktion“, ergänzt Regisseur Muscato. Diese kraftvolle Geschichte will er mit seinen Akteur*innen erarbeiten, bis zu dem Punkt, an dem sich das Publikum schließlich in Erstaunen dem Geschehen auf der Bühne hingeben kann. Die Welt kann für ein paar Stunden vergessen werden. Auch das Bühnenbild von Andrea Belli führt in eine Welt aus Vergangenheit und Bekanntem. „Mit meiner Bühne versuche ich, Handlung, Akteur*innen, Musik, Licht und alles andere in die verzaubernde Welt der Oper zu verwandeln.“ Gerade Innsbruck bietet den drei Leitenden der Produktion die Chance, unbekanntere Opern auf innovative Weise wachzuküssen. Die Reihe an Stars der Opernbühne wird definitiv das Ihre dazu beitragen. Als Solist*innen stehen u. a. die Sopranistinnen Arianna Vendittelli und Emőke Baráth, die Altistin Margherita Maria Sala sowie die Countertenöre Filippo Mineccia und Federico Fiorio auf der Bühne. Den Tolomeo gibt Valerio Contaldo.

Aufführungstermine: 7., 9. und 11. August

Ottavio Dantone wählte als seine erste Oper in Innsbruck heuer „Cesare“. Giulia Papetti

Barockoper:Jung

Fixpunkt aller Fans barocker Musik ist die alljährliche Barockoper: Jung. 2024 bringen die Cesti-Teilnehmer*innen des Vorjahres die Oper „Arianna“ auf die Bühne. Dirigent Angelo Michele Errico leitet, neben dem Barockorchester:Jung, u. a. die Gewinnerin und Mezzosopranistin Mathilde Ortscheidt, den drittplatzierten Bariton Giacomo Nanni sowie die Sopranistin Neima Fischer, die den Nachwuchspreis gewann. Georg Friedrich Händels „Arianna in Creta“ zeichnet sich durch einen durchdachten Wechsel der Stimmungen aus, ist reich verziert und enthält beeindruckende Arien, die die Charaktere der Figuren wunderbar widerspiegeln.

Aufführungstermine: 17., 19., 20. und 22. August

Die Nachwuchs-Preisträgerin des Cesti-Wettbewerbs 2023: Neima Fischer. Pierre Fischer

Dido, die Königin

Später im August kommt mit der Oper „Dido, Königin von Carthago“ von Christoph Graupner eine wahre Rarität deutschsprachiger Barockopern auf die Bühne. Das tragische Schicksal der karthagischen Königin Dido ist der Stoff, aus dem große Opern gemacht sind. In die Hauptrolle schlüpft die vielgefragte US-amerikanische Sopranistin Robin Johannsen, die immer wieder mit der Schönheit ihres Timbres, beeindruckender Virtuosität und tiefgreifenden Interpretationen besticht. In der Rolle ihrer Schwester Anna ist Alicia Amo zu erleben.

Aufführungstermine: 25. und 27. August