Diese Schnitzeljagd führt uns zu lateinischen Inschriften

Am Paulustor in Graz steht die Würdigung für Ferdinand II und seine Frau Maria Anna auf zwei Tafeln verteilt. Man muss von ganz links nach rechts lesen. Helmut Lunghammer

Ein Projekt der Uni Graz sammelt mit allen, die Freude am Entdecken haben, Inschriften von der Antike bis ins Heute. Die Suche nach lateinischen Tafeln in der Stadt ist mit dem Handy in der Hand wie eine Zeitreise.

Da wollte sie einmal auf den Berg gehen, um den Kopf vom Uni-Alltag freizubekommen. Und dann steht dort wieder eine lateinische Inschrift auf der Berghütte in den Voralpen. Ursula Gärtner erzählt lachend, wie sie auf 1700 Metern Seehöhe begonnen hat, den Text über die Hüttenbesitzer aus dem 19. Jahrhundert zu übersetzen.

Die aus Deutschland stammende Grazerin leitet das Projekt „Latein auf Stein 2.0“, das sich Inschriften widmet. Der genaue Projektname „Lidal“ bedeutet „Lateinische Inschriften für digitales und außerschulisches Lernen“. Es soll Menschen für die lateinische Sprache im Alltag begeistern. „Lidal“ ist noch nicht abgeschlossen: Die Bevölkerung ist weiterhin aufgerufen, Funde an das Forschungsteam zu melden (E-Mail-Adresse lidal@uni-graz.at).

„Bisherige Studien hatten meist einzelne Epochen im Blick. Es gibt z. B. viele Publikationen zu Inschriften der Antike oder Sammlungen von mittelalterlichen und neuzeitlichen Inschriften“, sagt Gärtner vom Fachbereich Klassische Philologie der Uni Graz. In ihrem Projekt soll alles ohne zeitliche Einschränkung dokumentiert werden und der Spaß am Entdecken im Vordergrund stehen.

Ein Chronogramm als Rätsel

Die Inschrift auf der Berghütte war wie ein Rätsel gestaltet. Einzelne Zeichen mitten im Text waren größer als die restlichen.

Das waren die Buchstaben I, V, X, L, C, D und M. „Hat man diese römischen Zahlen zusammengezählt, ergibt sich in Summe die Jahreszahl, die zur Inschrift gehört, 1845. Das ist doch eine hohe Kunst“, schwärmt Gärtner. Solche Chronogramme finden sich nicht nur auf Berghütten, sondern allerorts.

Man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt spazieren, schon tauchen lateinische Wörter auf, ob in Kirchen, auf Friedhöfen, Stadtmauern oder auf dem Hauptgebäude der Uni Graz. „Universitas litterarum Carola Francisca“ steht quer auf dem Haus der Karl-Franzens-Universität – hier ist die Übersetzung also gar nicht rätselhaft.

Von links nach rechts lesen: Das muss man am Paulustor

Das Paulustor der Grazer Stadtmauer aus dem frühen 17. Jahrhundert sorgt beim ersten Betrachten hingegen für Unverständnis.

Es hat an der linken und der rechten Seite des Torbogens je eine Tafel. Für sich genommen ergibt keine Inschrift Sinn. Doch man muss in jeder Zeile von der linken zur rechten Tafel lesen. Dann erkennt man, dass Kaiser Ferdinand II und seine Frau Maria Anna gewürdigt werden.

