Exzellenz im Betriebsklima, weit über dem Schnitt

Great Place to Work prämierte die 50 besten Arbeitgeber des Landes.

Jetzt stehen sie fest: die besten Arbeitsplätze Österreichs. Great Place to Work zeichnete vergangenen Donnerstag bei der „For All Stars Night“ in Wien jene 50 Unternehmen (Ranking rechts) aus, die Performance, Menschlichkeit und soziale Nachhaltigkeit am besten unter einen Hut bringen.

Rund 50.000 Berufstätige in heimischen Unternehmen wurden befragt, und aufgrund ihrer 1,9 Millionen Antworten wurde der Trust Index der jeweiligen Unternehmen ermittelt, der Einblick in die Unternehmenskultur gibt. Er ergibt sich aus den fünf Dimensionen Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness, daneben Teamgeist und Stolz auf die Arbeit. Und er war so hoch wie noch nie. „Die Exzellenz im Betriebsklima, die in dieser Studie in ausgezeichneten Unternehmen dokumentiert wird, geht weit über allgemeine Standards hinaus“, sagt Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place to Work.

Die Analysten von Great Place ermittelten anhand der Daten auch sechs Punkte, die sich Talente von ihrem Arbeitgeber erwarten:

1. Kollaboration. Dabei geht es um die Art der Einbeziehung, wie Information, Anhörung, Feedback oder Mitbestimmung. Dadurch erhöhe sich das Engagement der Mitarbeitenden um das 2,9-Fache und wirke sich in wirtschaftlichem Erfolg aus.

2. Gesundheit. Nur gut die Hälfte der Mitarbeitenden sieht die psychische und emotionale Gesundheit in Jobs gewährleistet. Fallzahl und Länge der Krankenstände aufgrund psychischer Erkrankungen haben zuletzt zugenommen. Was die Gesundheit der Mitarbeitenden unterstützt: Führungskräfte, die sich für Gespräche Zeit nehmen.

3. Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Bei den besten Arbeitgebern geben 82 Prozent der Mitarbeitenden an, vom Unternehmen ermutigt zu werden, einen Ausgleich zu finden. Im Österreich-Schnitt bejahen diese Aussage nur 47 Prozent der befragten Mitarbeitenden.

4. Weiterbildung. In Österreichs Betrieben gibt nur etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) an, vom Unternehmen ausreichend Unterstützung für die berufliche Entwicklung angeboten zu bekommen. Bei den Best Workplaces sind es 82 Prozent.

5. Diversität. Anerkennung ist einer der wichtigsten Hebel für Mitarbeitendenzufriedenheit, wobei dieses Lob möglichst individualisiert erfolgen und jede Person gleiche Chancen darauf haben sollte. In Durchschnittsbetrieben erleben das 77 Prozent der Mitarbeitenden so, in Great Places to Work 85 Prozent.

6. Entlohnung. 38 Prozent der Frauen und 52 Prozent aller Mitarbeitenden in Durchschnittsbetrieben finden, angemessen entlohnt zu werden. In den ausgezeichneten Unternehmen sind es 75 Prozent.

Ausgezeichnet wurden an diesem Abend auch fünf Unternehmen mit den Best Employer Branding Awards. Sie haben es mit ihren Employer-Branding-Maßnahmen geschafft, als attraktiver Arbeitgeber besonders sichtbar zu werden. Und das in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Diese Awards seien, betonte Spreitzer, „mehr als nur ein prestigeträchtiger Titel – sie sind ein starkes Signal für exzellente Arbeitsplatzkultur und Mitarbeiterzufriedenheit“.

Bei der Analyse der Maßnahmen habe sich gezeigt, dass authentische und langfristige Employer-Branding-Strategien, die im Unternehmen verankert sind, also auch die Mitarbeitenden einbeziehen, den größten Erfolg bringen.