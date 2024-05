„Es geht um ein Gesamtpaket“

Teamwork, Teamplay sind zentrale Werte der Unternehmenskultur bei ADMIRAL, in der Zentrale wie in der Filiale.

Teamwork, Teamplay sind zentrale Werte der Unternehmenskultur bei ADMIRAL, in der Zentrale wie in der Filiale. Beigestellt

Wertschätzung vermitteln, das Feedback der Mitarbeitenden einholen, den ­Teamgedanken pflegen. Über das Erfolgsrezept der ADMIRAL Gruppe.

Arbeitnehmer:innen können sich heute den Arbeitgeber aussuchen. So stehen Unternehmen unterschiedlichster Branchen vor der Herausforderung, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. ADMIRAL gehört laut dem jüngsten Great Place To Work Ranking zu den besten Arbeitgebern Österreichs. Grund genug, mit Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, über ihr Erfolgsrezept zu sprechen.

Frau Racek, warum sollen sich Arbeitssuchende für ADMIRAL interessieren?

Weil wir zu den besten Arbeitgebern in Österreich gehören. Das ist kein Selbstläufer. Wir arbeiten laufend daran, uns als Arbeitgeber weiterzuentwickeln und das bestmögliche Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen. Dabei liegt der Fokus stark auf Wertschätzung, Offenheit und Gerechtigkeit. Zudem hat der Teamgedanke bei uns einen außerordentlich hohen Stellenwert. Wir möchten uns laufend verbessern, indem wir regelmäßig das Feedback der Mitarbeitenden einholen – daher ist auch die Great Place To Work Mitarbeitendenbefragung für uns wichtig. Es geht also um ein Gesamtpaket.

Monika Racek, Vorstandsvorsitzende ADMIRAL Casinos & Entertainment AG. Fotos: beigestellt

Das heißt, Geld wurde zur Nebensache?

Nein, die Bezahlung muss natürlich stimmen, aber andere Faktoren haben an Bedeutung gewonnen. Der Job muss spannend sein und Spaß machen. Dazu gehören auch ein geeignetes Umfeld und eine ordentliche Bezahlung. Außerdem gewinnt die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben an Bedeutung. Deshalb haben wir beispielsweise den freien Tag am Geburtstag eingeführt oder bieten einen Zuschuss zur Ferienbetreuung. Und wir reagieren auf das Feedback der Mitarbeitenden: Der Essenszuschuss wurde aufgrund der Ergebnisse der Great Place To Work Befragung erst kürzlich erhöht. Weiters ermöglichen wir die Teilnahme an diversen Sportevents und bieten Vergünstigungen, die Mitarbeiter:innen beispielsweise für die Freizeitgestaltung nutzen können. Und vieles mehr.

Service oder Softwareentwicklung, die ADMIRAL Gruppe bietet eine enorme Jobvielfalt. Beigestellt

„Spannender Job“ – was verstehen Sie darunter?

Wir bieten eine gewaltige Jobvielfalt. Von der Entwicklung neuer Sportwettlösungen bis hin zur Servicierung unserer Gäste. Es ist für jede:n etwas dabei. Egal, ob Softwareentwicklung oder Service, Buchhaltung oder Buchmacher:in. Es ist schlichtweg undenkbar, dass jemand bei uns nicht seine Berufung findet. Das bedeutet, neben Gehalt, Benefits, einer innovativen Unternehmenskultur und ausgeprägtem Teamplay bieten wir viele Möglichkeiten, die eigenen Talente bei uns zu entfalten. Aber: Ein Arbeitsvertrag ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir bieten viel, verlangen aber auch einiges.

Verlangen Sie mehr als andere Unternehmen?

Als Glücksspiel- und Sportwettenanbieter sind wir in einem sensiblen Bereich tätig. Unsere Teams müssen in höchstem Maße zuverlässig und in Bereichen bestens geschult sein, an die andere Entertainment-Anbieter nicht denken. Daher investieren wir auch viel in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Compliance hat bei uns einen hohen Stellenwert. Auch deshalb sind wir heute Marktführer in Österreich und einer der europäischen Vordenker im Bereich Spieler:innen- und Wettkund:innenschutz. Da machen wir oft mehr, als der Gesetzgeber verlangt. Das wird von den Kund:innen und den Behörden auch geschätzt.

Gibt es deshalb ein spezielles Bewerbungsprozedere?

Grundsätzlich nicht. Wir sind sehr digital unterwegs. Wer also Teil des ADMIRAL Teams werden und in unsere Welt des Entertainments eintauchen möchte, kann die Bewerbungsreise starten, an sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich, unter www.werdeadmiral.at