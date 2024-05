HR-Management: Stärken der Mitarbeitenden sehen

Möglichst authentisch darzustellen, worum es in den unterschiedlichen Jobs in der Baubranche geht, das ist eines der Anliegen von Martina Auer-Klass, HR-Chefin bei Porr.

Mitunter werde das Bild vermittelt, die Baubranche sei, wenn es um einen Arbeitsplatz geht, „die letzte Option“: Wenn gar nichts mehr gehe, am Bau komme man immer noch unter. Ein Bild, das der Realität nicht gerecht werde, sagt Martina Auer-Klass, HR-Chefin des 1869 gegründet Bauunternehmens, das seit damals an der Wiener Börse gelistet ist. „Viele unterschätzen die Kompetenzen, die es braucht, um Gebäude, Brücken oder U-Bahn-Anlagen zu errichten“, sagt sie. Neue Technologien und enorme Digitalisierungsfortschritte würden die Baubranche bestimmen. Künstliche Intelligenz (KI) sei auch hier ein Thema: mit all der Begeisterung, die sie bei manchen auslöse, und auch den Sorgen, die diese neuen Möglichkeiten manchen bereiten.

Doch ganz grundsätzlich, sagt Auer-Klass: Außenstehende, die nur punktuell das Geschehen rund um einzelne Baustellen beobachteten, würden nur einen kleinen Teil der vielen Aufgaben mitbekommen.