„Portugieser Eternal Calendar“, eine Uhr für die Ewigkeit

Der „Portugieser Eternal Calendar“ von IWC ist eines der Highlights 2024. So berücksichtigt das Modell etwa alle Schaltjahre des Kalenders bis 3999. Mindestens.

IWC Schaffhausen hat das heurige Schaltjahr zum Anlass genommen, die Uhrenwelt mit einem besonderen technischen Gustostückerl zu beglücken: einer Uhr mit säkularem ewigem Kalender. Diese Kalenderkomplikation gilt als eine der größten technischen Herausforderungen in der Uhrmacherei.

Ist schon die Entwicklung eines ewigen Kalenders, der innerhalb eines Vierjahreszyklus nicht nur die unterschiedlichen Monatslängen erkennen kann, sondern auch weiß, ob es sich ein Schaltjahr handelt, kein Kinderspiel, muss ein säkularer ewiger Kalender in der Lage sein, eine ganz spezifische Abweichung im gregorianischen Kalender zu berücksichtigen: Denn nur die durch 400 teilbaren Jahrhunderte sind Schaltjahre, während alle anderen normale Jahre sind.

Das bedeutet, dass etwa 2000 und 2400 als Schaltjahre gelten, die Jahre 2100, 2200 oder 2300 jedoch nicht. Ein normaler ewiger Kalender würde demnach das Jahr 2100 als Schaltjahr interpretieren und müsste händisch korrigiert werden. Nicht so bei der „Portugieser Eternal Calendar“. Deren säkularer ewiger Kalender wurde von den Ingenieuren der Manufaktur so programmiert, dass er diese komplexen Ausnahmen miteinkalkuliert. Alle vier Jahre Ende Februar informiert ein neues Modul den Kalender darüber, ob das Schaltjahr stattfindet oder nicht. Dieses so genannte 400-Jahres-Rad vollführt nur alle vier Jahrhunderte eine Umdrehung. Auf diese Weise wurde das Schaltjahr bis ins Jahr 3999 korrekt berechnet. Mindestens. Denn noch wurde offiziell nicht entschieden, ob das Jahr 4000 überhaupt ein Schaltjahr sein wird.

Der „Portugieser Eternal Calendar“ zeigt die Mondphase genau an - die kommenden 45 Millionen Jahre. admin

Wem das nun schon ganz weit weg in der Zukunft erscheint, dem mag die folgende Tatsache geradezu fantastisch vorkommen. IWC Schaffhausen hat sich nämlich zusätzlich der Challenge gestellt, der „Portugieser Eternal Calendar“ eine Mondphasenanzeige mit noch nie dagewesener Präzision zu verpassen. Immerhin konnte die Manufaktur auf diesem Gebiet schon einige Erfolge vorweisen: Mit der Portugieser Perpetual Calendar aus dem Jahr 2003 ist es bereits gelungen, die Mondphasengenauigkeit auf 577,5 Jahre auszudehnen. Was bereits eine beeindruckende Leistung darstellt.

Präzision

In dem auf der Watches & Wonders vorgestellten Portugieser Eternal Calendar wird die Anzeige der Mondphase aber erst nach 45 Millionen Jahren um einen Tag von der tatsächlichen Umlaufbahn des Mondes abweichen. Rein rechnerisch zumindest. Dafür hat man mit einem speziellen Computerprogramm mehr als 22 Billionen verschiedene Kombinationen durchkalkuliert. In Mechanik umgesetzt wurde dies schließlich mittels eines neuen Untersetzungsgetriebes mit drei Zwischenrädern, die es noch dazu in den begrenzten Raum des vorhandenen Kalendermoduls zu integrieren galt.

Das gläserne Zifferblatt verleiht dem hochkomplizierten Zeitmesser von IWC eine schlichte Eleganz. felixcam

Verpackt sind diese mechanischen Errungenschaften (als Bestanteile des Manufakturkalibers 52640 mit automatischem Aufzug und sieben Tagen Gangreserve) in einem Platingehäuse. Großzügige Glaselementen wie ein Zifferblatt aus Glas sowie randgewölbte Saphirgläser auf der Vorder- und Rückseite bieten dem ausgeklügelten Mechanismus im Inneren der Uhr eine moderne, frische Bühne.