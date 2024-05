Die Killerzellen kämpfen lassen

Neue Therapien können das Immunsystem gegen Krebszellen aktivieren. Agnieszka Witalisz-Siepracka erforscht in Krems mögliche Kandidaten für gezielte Behandlungen.

In einer perfekten Welt könnten wir durch unsere Forschung die Ausbreitung von Krebs ganz verhindern“, sagt Agnieszka Witalisz-Siepracka, Biotechnologin und Immunologin an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Bis es so weit ist, möchte sie mit ihrer Arbeit weitere biologische Puzzlesteine finden, die dabei helfen können, Krebserkrankungen zu heilen. Ihr Spezialgebiet ist die Wechselwirkung von Tumorzellen mit dem Immunsystem.

Denn unsere Immunzellen sind grundsätzlich in der Lage, das stark mutierte Tumorgewebe zu identifizieren und zu eliminieren. Allerdings entwickeln Krebszellen mit der Zeit Mechanismen, das Immunsystem zu hemmen, und können ihm schließlich ganz „entwischen“. Das Resultat ist ein weitgehend uneingeschränktes Wachstum und schließlich die Wanderung der Krebszellen in weitere Organe, die Metastasierung.

Körpereigene Waffen aktivieren

Genau hier möchte die Wissenschaftlerin mit dem neuesten Projekt ansetzen. „Wir erforschen, wie sich natürliche Killerzellen durch eine Krebserkrankung verändern und warum sie die Tumorzellen nicht mehr entdecken können.“ Im Gegensatz zu den adaptiven T-Zellen, die spezifisch bei einer Erkrankung gebildet werden und schon medikamentös gegen Krebszellen aktiviert werden können, sind natürliche Killerzellen oder NK-Zellen ein Teil des unspezifischen, angeborenen Immunsystems. Sie zirkulieren im Blut, um abnormales Gewebe wie Tumorzellen oder virusinfizierte Zellen zu erkennen und abzutöten.

Im Laufe der Krebserkrankung gibt der Tumor jedoch hemmende Substanzen ab und die Killerzellen werden in ihrer Arbeit gehindert. „Es gibt schon einiges an Forschung über NK-Zellen direkt in Tumoren, wir wollen aber die peripheren Zellen, die im Blut, untersuchen. Wenn wir verstehen, wie sie durch den Einfluss des Tumors gehemmt werden, können wir das in Zukunft vielleicht verhindern“, so die Immunologin. Dazu vergleicht sie Zellen in Mäusen mit aggressivem, metastasiertem Brustkrebs mit gesunden Zellen. „Wenn wir klare Veränderungen finden, hätten wir damit möglicherweise einen Marker, der bei einer einfachen Blutabnahme vor vielleicht noch mikroskopisch kleinen Metastasen warnt.“

»Natürliche Killerzellen verändern sich durch Krebs.« Agnieszka Witalisz-Siepracka, Biotechnologin

Darüber hinaus könnte man die natürlichen Killerzellen zu einer weiteren körpereigenen Waffe gegen Krebs machen, wenn man die Effekte des Tumors auf das Immunsystem genauer versteht. Verhindert man ihre Inhibierung, würden Tumorzellen nicht nur vom spezifischen, sondern auch vom angeborenen Immunsystem angegriffen.

Interesse an der Immunologie hat Witalisz-Siepracka schon seit ihrer Masterarbeit über die Rolle von Makrophagen bei der Wundheilung an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Weitere Expertise auf dem Gebiet gewann sie im Doktorat an der Vet-Med-Uni Wien, wo sie in der Forschungsgruppe von Mathias Müller erstmals natürliche Killerzellen untersuchte und anschließend ihr Wissen als Postdoktorandin im Team von Veronika Sexl vertiefte.

Beste Unterstützung – beste Forschung

Ihr aktuelles Projekt entwickelte sie nun mit Dagmar Stoiber-Sakaguchi im Fachbereich für Pharmakologie an der 2013 gegründeten Karl Landsteiner Privatuni in Krems. „Hier mit einem kleinen Team und an einer jungen Universität etwas aufbauen zu können, war sehr verlockend und aufregend zugleich“, sagt Witalisz-Siepracka.

„Ein gutes Team ist die wichtigste Zutat für exzellente Forschung.“ So schätzt sie sich glücklich über eine hochmotivierte Doktorandin und neue Kollaborationen, in denen die Aktivität von NK-Zellen in einer 3-D-Zellkultur untersucht wird.

Ihren Wohnsitz behält Witalisz-Siepracka mit ihrer Familie allerdings in Wien. „In Niederösterreich hätte es keine Kinderbetreuung gegeben, dort wäre es leider unmöglich gewesen, als Frau mit kleinen Kindern zu forschen“, sagt sie. Außerdem bietet ihr die Stadt die besten Möglichkeiten für ihre zweite Leidenschaft: Ballett. „Ich tanze seit meiner Kindheit, das ist der beste Ausgleich zum Denken.“