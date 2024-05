Hat der Grand Prix von Monaco noch eine Zukunft?

Seit 1955 gehört Monaco zum Formel-1-Kalender, gesichert ist der Grand Prix aber nur noch bis 2025. Ob es den Klassiker weiterhin geben wird, ist offen wie nie. Was spricht für weitere Rennen im Fürstentum? Was dagegen?

Pro: Formel 1 ohne Monaco ist wie lauwarmer Champagner

Am Sonntag (15 Uhr, live, ORF1, Sky) steigt der 81. Grand Prix von Monaco. Das Rennen mit seinen großen fahrerischen Herausforderungen in den engen Straßen ist eines der ältesten und traditionsreichsten im Motorsport, das selbst die Menschen kennen, die sonst wenig mit der PS-Szene zu tun haben. Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher – sie alle haben schon gesiegt und so ihren Teil zum Mythos beigetragen. Und dass jeder Formel-1-Pilot einmal in Monaco gewinnen will, liegt auch an dieser einzigartigen Historie.