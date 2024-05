Pfusch vermutlich Ursache für Einsturz von Partyclub auf Mallorca

In Palma de Mallorca starben in der Nacht auf Freitag vier Menschen nach dem Einsturz einer neu errichteten Terrasse eines Lokals. Die Ursache könnte Schlamperei bei Bauarbeiten sein.

Palma/Madrid. Am Tag nach der Katastrophe flackern rote Friedhofskerzen vor den Gittern, mit denen die Polizei den Unglücksort an der Strandpromenade absperrte. Vor dem eingestürzten Medusa Beach Club, einer bei Touristen wie Einheimischen beliebten Bar an Mallorcas Playa de Palma mit Restaurant und Dachterrasse, versammeln sich Hunderte Schaulustige. Entsetzen spiegelt sich in ihren Gesichtern.

Einige der Passanten machen Fotos von jenem Strandrestaurant, in dem am Donnerstagabend ein Teil der Dachterrasse einstürzte und feiernde Menschen mit sich riss. Die Trümmer fielen auf weitere Gäste, die im Erd- und im Kellergeschoss an Tischen und an der Bar saßen.

Die Bilanz dieser Horrornacht: vier Tote und 21 Verletzte – darunter viele Urlauber. Unter den Todesopfern befinden sich nach Polizeiangaben zwei deutsche Touristinnen; sie sollen 20 und 30 Jahre alt sein. Die anderen beiden Toten sind eine 23 Jahre alte spanische Kellnerin des Beach Clubs und ein 44-jähriger Einheimischer, der aus dem Senegal stammt und in der nahen Disko Magic als Türsteher arbeitete.