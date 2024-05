„Tradwives“-Trend: Die Hausfrau im rechten Eck

Der Trend zur traditionellen Hausfrau feiert eine dienende Weiblichkeit, die im Boden von Mutterschaft und Ehe über TikTok Samen treibt. Das Potenzial bleibt nicht unbemerkt.

Wer verehrt das einfache Leben, die Worte Gottes und lebt die dienende Frauenrolle mit Freude und Eifer? Tradwives, die traditionellen Ehefrauen, tun es. Oder geben es vor, so eng sieht es das Internet nicht. Die von den USA aus wachsende Gruppe der jungen, weißen wie normschönen Hausfrauen treibt sich seit der Pandemie immer intensiver in sozialen wie traditionellen Medien herum, wo sie ihre Ideen verbreitet. Was sich inhaltlich zeigt, sind drei Schwerpunkte: religiös-fundamentalistische Ehefrauen, die sich am Epheserbrief festhalten und die Unterwerfung der Frau innerhalb der Familieneinheit als besten Schutz vor der Verdammnis schätzen. Es gibt die rechten bis rechtsextremen Gattinnen, die das Patriarchat verherrlichen und Feminismus systematisch ablehnen.

Und dann gibt es die (noch) unverheirateten Hausfrauen, die das Modell „Heim und Herd“ als Wahlmöglichkeit des modernen Paarlebens irgendwie frauenfreundlich interpretieren. Letztere sind tendenziell Influencerinnen, die als „Sahgs“ („stay at home girlfriends“) bekannt wurden und möglicherweise nur ein neues Thema für ihre finanziell doch recht unabhängige Creator-Arbeit gesucht haben. Die beiden ersten könnten im US-Wahlkampf interessant werden. Alle zusammen aber sind sie, ob gewollt oder nicht, ertragreiche Werbeplattformen der Republikanischen Partei.

Politische Putztipps