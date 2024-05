Eine schrecklich schöne Kreuzfahrt. Oder?

Natürlich gibt es Schlimmeres, als einem kalten, regnerischen Österreich für zwei Wochen zu entfliehen und auf einem Kreuzfahrtschiff all-inclusive durch die Karibik zu fahren. Es könnten auch drei Wochen sein. Ein Erfahrungsbericht.

Eine Kreuzfahrt ist für mich ziemlich nahe am Urlaub in der Hölle. Erstens, weil ich nicht 150 Jahre alt bin, und zweitens, weil ich nicht von bemüht gut gelaunten Animateuren animiert werden will. Deswegen meide ich auch Club Meds. Warum ich dann eine Kreuzfahrt mache?

Das muss man erklären: Meine Frau und ich planten einen mehrwöchigen Aufenthalt in Neuseeland und Australien, bei dem wir primär in Campern und Dachzelten übernachten. Beides nicht die präferierten Urlaubsunterkünfte meiner Frau.

Es musste also ein Gegengeschäft her – und da kam die Rettung in Gestalt der gelben Engel, des ÖAMTC also. In einem Inserat pries der Autofahrerclub eine zweiwöchige Kreuzfahrt all-inclusive durch die Karibik an, mit Besuch sämtlicher attraktiver Inseln – darunter Barbados, St. Lucia, Antigua, Jamaika –, inklusive Flug aus Wien zum interessanten Preis von 2600 Euro. Also ungefähr dem, was ein Skiwochenende in Österreich kostet.