Bei einer solchen Ausschilderung besteht kein Zweifel mehr. Aber nicht immer ist die Sache so klar. Clemens Fabry

Falschparken auf Privatgrund kann ins Geld gehen – versteckte Kameras jedoch auch. Der Zweck heiligt auch da nicht alle Mittel.

Wien. Besitzschutz auf der einen Seite, Vorwurf der Abzocke auf der anderen: Geht es ums Abmahnen von Falschparkern auf Privatgrund, prallen oft Extremstandpunkte aufeinander. Und immer wieder sind solche Fälle dann auch für Schlagzeilen gut.

So hat erst kürzlich der Oberste Gerichtshof (OGH) einem Geschäftsmodell eines Unternehmens eine Absage erteilt, das sich von seinen Kunden „Mitbesitz“ an deren Liegenschaften einräumen ließ, um dann im eigenen Namen kostenpflichtige Abmahnungen an Falschparker zu versenden (4 Ob 5/24z; „Die Presse“ berichtete).

Ein weiterer Fall, der kürzlich ebenfalls Staub aufwirbelte, war etwas anders gelagert: Da ging es um das Areal eines geschlossenen Gasthauses in Wien in der Nähe einer Sporthalle. Der Schlagbaum stand laut Medienberichten lange Zeit offen. Autos, die dort auch nur für ein paar Minuten zum Aus- oder Einsteigen anhielten, wurden jedoch von auf dem Grundstück installierten Kameras gefilmt. Die Fahrzeughalter bekamen dann ebenfalls, zum Teil auch mehrfach, Abmahnschreiben mit der Aufforderung, 399 Euro zu zahlen, um eine Klage abzuwenden.