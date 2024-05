Die Beschäftigung wächst nur noch durch Zuwanderung

Österreichs Wirtschaft ist schon lang auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Auch in den kommenden Jahren wächst das Angebot an Arbeitskräften ausschließlich durch Migration, zeigt eine neue Prognose.

Wien. Österreichs Wirtschaft braucht Arbeitsmigranten: Bereits in den vergangenen Jahren ging der überwiegende Teil der neu geschaffenen Jobs an Arbeitswillige aus dem Ausland. Manche Branchen würden ohne Arbeitsmigranten überhaupt nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel der Tourismus: In Österreichs Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben arbeiteten mit Stand April 85.345 Österreicher und 109.622 Ausländer. Vor zehn Jahren, im April 2014, war das Verhältnis noch umgekehrt: 98.881 Inländer standen im Tourismus damals 73.445 Beschäftigten aus dem Ausland gegenüber.

Auch gesamtwirtschaftlich hat die Beschäftigung von Migranten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Das zeigt eine aktuelle Prognose des Forschungsinstituts Synthesis im Auftrag des Arbeitsmarktservice. Sie umfasst die Jahre 2024 bis 2028. In den kommenden fünf Jahren werden dem österreichischen Arbeitsmarkt rund 153.200 Arbeitskräfte zusätzlich zur Verfügung stehen, heißt es darin. „Dieses Angebotswachstum wird ausschließlich auf ein zusätzliches Angebot an Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zurückzuführen sein, während das Angebot an inländischen Arbeitskräften rückläufig sein wird.“ Aber auch insgesamt wird das Arbeitskräfteangebot (Beschäftigte plus Arbeitslose) spürbar langsamer wachsen als bisher. In den Jahren 2024 bis 2028 werde das Arbeitskräfteangebot pro Jahr um durchschnittlich 30.600 Personen wachsen. In den vergangenen fünf Jahren waren es durchschnittlich 37.400 Personen.

Migranten überall begehrt