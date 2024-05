Wie viele Rohstoffe braucht mein Portfolio?

Öl, Gas und Kakao gelten als gute Beimischung zu Aktien – und Inflationsschutz. In Rohstoffe zu investieren ist nicht ganz einfach, aber es gibt ETFs dafür.

Es sind natürliche Ressourcen, die in ein gut durchmischtes Portfolio gehören. Denn neben Aktien und Anleihen gilt auch ein kleiner Anteil an Rohstoffen als essenziell für ein breit gestreutes Investment. Zu den Rohstoffen, die auf Finanzmärkten gehandelt werden, zählen Energieträger wie Erdöl und Erdgas, Edelmetalle wie Gold und Silber oder landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Weizen und Kaffee. Vor allem in Zeiten hoher Unsicherheit und hoher Inflation gelten Rohstoffe als klassisches Mittel zur Absicherung. Denn Rohstoffe schwanken nur innerhalb ihrer eigenen Preiszyklen und haben nur eine geringe Korrelation mit Aktien und Anleihen. Dadurch wird das Anlegerportfolio unabhängiger vom Aktienmarkt.

Dabei ist es gar nicht so einfach, in Rohstoffe überhaupt zu investieren. Denn die meisten werden verbraucht – nur nicht die Edelmetalle. Gold etwa wird zwar auch zu Schmuck weiterverarbeitet, aber nur in geringem Maße. Und die Lagerkosten für Goldmünzen und -barren sind gering. Physische, also direkte Investitionen sind also überhaupt nur bei Edelmetallen möglich. Viel sollte aber nicht in physische Edelmetalle investiert werden, die meisten Experten empfehlen eine Gewichtung von zehn bis 15 Prozent des Gesamtvermögens.

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten zur Anlage: einerseits ETFs, die breit gestreute Rohstoffindizes nachbilden. Damit sind Anleger indirekt am komplizierten Terminmarkt investiert. Die Alternative sind ETFs, die einen Index von Rohstoffunternehmen wie Minenbetreibern und Ölförderern nachbilden.