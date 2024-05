Nazi-Villa am Wolfgangsee unter Denkmalschutz gestellt

Erst nach und nach lichteten sich die Nebel über der braunen Vergangenheit zweier Häuser am Wolfgangsee.

Erst nach und nach lichteten sich die Nebel über der braunen Vergangenheit zweier Häuser am Wolfgangsee. APA/Barbara Gindl

Der Verwaltungsgerichtshof bestätigt den dokumentarischen Wert eines Hauses, das ein KZ-Kommandant hatte bauen lassen. Es kam auch in einem Wahlkampf vor.

Es ist ein unauffälliges Haus, das sich am Waldrand über dem Westufer des Wolfgangsees erhebt: einstöckig, quaderförmig, Giebeldach, Terrasse. Nichts Besonderes, so scheint es. Und doch ist das Bauwerk, zusammen mit einem nahegelegenen Haus ähnlicher Bauart, ziemlich einzigartig in Österreich. Ab sofort steht es, wie das zweite Haus schon länger, als Zeugnis seiner dunkelbraunen Geschichte unangreifbar unter Denkmalschutz.