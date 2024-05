Heute vor 100 Jahren: Das jubilierende Fiakerlied

Siegfried Loewy schreibt anlässlich des vierzigsten Geburtstages des berühmt gewordenen Liedes.

Neue Freie Presse am 27. Mai 1924

Wenn man dereinst vom Wiener Fiaker als einer vorsintflutlichen Einrichtung sprechen wird, eines der flotten Zeugel, der sogenannten „Gummiradler“, vielleicht nur mehr als Schaustück in einem Museum erblicken wird, dann dürfte den Ruhm der humorgesegneten Wiener Fiakerlenker noch immer das Fiakerlied verkünden, das vor vierzig Jahren, am 24. Mai 1884, zum erstenmal erklungen ist. Die Wiener Fiakergenossenschaft feierte um jene sorgenlose Zeit ihr hundertjähriges Jubiläum, aus welchem Anlaß die Rotunde der Schauplatz einer echten Wiener Veranstaltung war, über die der volkstümliche Geheimrat Graf Hans Wilczek das Protektorat übernommen hatte. Von ihm erfloß auch an den ihm befreundeten Finanzier Gustav Pick, der in seinen Mußestunden flotte Wiener Lieder textierte und komponierte, die Anregung, ein die Fiaker verherrlichendes Lied zu verfassen.