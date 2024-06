Heute vor 100 Jahren: Das neueste Geschäft von Harry Sinclair

Im Alter von 25 Jahren ging er als Besitzer eines Drogengeschäftes in Konkurs. Nun ist er Petroleummagnat – und bekommt eine Krone angeboten.

Neue Freie Presse am 13. Juni 1924



Wie der „Chicago Tribune“ aus Bukarest berichtet wird, hat eine Versammlung der dortigen albanesischen Kolonie beschlossen, dem amerikanischen Petroleummagnaten Harry F. Sinclair die albanesische Königskrone anzubieten. Diese Kandidatur erhielt in der Versammlung hundert Stimmen. Eine Stimme fiel auf den Prinzen Sixtus von Parma. Die albanesische Kolonie in Bukarest hat den Beschluß der Versammlung Sinclair übermittelt und ihn aufgefordert, sich offiziell um die albanesische Königskrone zu bewerben.