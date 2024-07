Heute vor 100 Jahren: Der Blick in die Zukunft wird verboten

Ein Paragraph soll Wahrsagerinnen das Handwerk legen, wird aber wohl keinen Erfolg haben.

Neue Freie Presse am 4. Juli 1924

Der dichte Schleier, der die Zukunft verhüllt, den man aber bei prophetisch veranlagten, meist älteren Jahrgängen angehörenden Damen, gegen mäßiges Entgelt lüften kann , soll nun definitiv geschlossen bleiben. Die Polizei will es so. Sie findet, daß der Blick in die Zukunft ein Unfug ist, der nicht länger geduldet werden darf. Und sie hat gleich einen, ja sogar zwei Paragraphen zur Hand, mit denen sie den Unfug steuern will.