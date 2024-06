Heute vor 100 Jahren: Der Ehekoffer

Gerade wenn eine Frau recht hat, soll man das nicht so rasch zugeben.

Neue Freie Presse am 8. Juni 1924

Ein Ehemann schreibt uns: Seit gestern ist meine Frau restlos glücklich, denn einer ihrer siebzehn einzigen Lieblingswünsche ist endlich in Erfüllung gegangen. Nicht etwa in Gestalt einer Perlenbajadere, einer brillantbesetzen Ringuhr, daraus macht sich meine praktische Gattin Gott sei Dank ebensowenig wie ich aus der Anschaffung dieser Dinge. Sie trägt auch kein Verlangen danach, nach Trouville oder Biarriß zu gehen, sie begnügt sich, bescheiden, wie sie ist, mit einer Pfingstfahrt an den Lido und würde sogar mit dem Semmering vorlieb nehmen, Ihr ist jedes Reiseziel recht, wenn wir es nur in Gesellschaft eines Dritten aufsuchen, und zwar eines Schrankkoffers zum Hängen und Legen.