Heute vor 100 Jahren: Der Schilling kommt

Wir erklimmen wieder die Rangstufe eines währungspolitischen, zivilisierten Volkes.

Neue Freie Presse am 14. Juni 1924

Gestern war er noch eine Primeur. Er hatte Seltenheitswert und wurde mit einem Aufgeld gehandelt. Der neue Schilling nämlich, dessen offizieller Geburtstag auf den Montag der nächsten Woche fällt. Das ist übrigens gut so. Warum soll der Tag, an dem wir wieder die Rangstufe eines währungspolitisch zivilisierten Volkes erklimmen, just ein Freitag und ein Dreizehnter dazu sein, damit die alten Weiber und sonstige Abergläubische bedenklich den Kopf schütteln.