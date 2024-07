Heute vor 100 Jahren: Die Pfändung der Volksoper

Es ist eine fiskalische Brutalität, die sich in Wien ankündigt.

Neue Freie Presse am 3. Juli 1924

Das Theater in Währing ist jenes des kleinen Mannes. Wem die Plätze des Hauses auf der Ringstraße zu teuer sind, wer musikalischen Genuß zu haben wünscht, ohne zu tief in den Beutel zu greifen und das Budget des Alltags empfindlicher zu belasten, der findet in der Volksoper sein Auslangen, wo ebenfalls bedeutende Kräfte künstlerische Wirkung ausstrahlen und wo die Erinnerungen an das große Talent Felix Weingartners und die Frische und der Schwung eines neuen Leiters die Atmosphäre des Fortschrittes und der Hoffnungen auf eine bessere Zukunft verbreiten.

Selbstverständlich hat auch die Volksoper wie sehr viele öffentliche Institute einen bösen Engpaß zu durchmessen und gerade der jetzige Augenblick ist ernst, da das System der Reformen am Beginn ist und sowohl die wirtschaftliche Lage wie auch die Ruhe und die Erschaffung des Sommers den Theaterbesuch verringern.

Da können wohl auch dem Stärksten die Grausbirnen aufsteigen, da kann wohl auch der Kühnste und Besonnenste einen roten Kopf bekommen in dem Gedanken an all die Sorgen, die auf ihn einstürmen, an all die glühenden Pfeile, die ihn umschwirren: Wird die Sanierung gelingen, wird der Herbst die erwartete Erhöhung der Einnahmen verschaffen, wird das Publikum Folge leisten, das leider si vielfach an Oberflächlichem sich zu ergötzen liebt und immer tiefer in das Lotterbett der geistigen Trägheit herabsinkt?