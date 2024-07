Frauen erschienen unbekleidet auf der Straße.

Neue Freie Presse am 10. Juli 1924

Die Hitze in Italien hat heute etwas nachgelassen. Heute mittag betrug das Maximum im Schatten 32,5 Grad. Gestern abend aber wurden in Meran und in Bozen Frauen, die auf der Straße völlig unbekleidet erschienen, in die Irrenanstalt eingeliefert. Eben dorthin wurde auch ein Mann, der irrsinnig geworden war, eingeliefert. Er hatte im Hitzewahnsinn das gesamte Mobiliar zertrümmert.

Hitler verkündet Rückzug aus der Politik