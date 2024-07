Heute vor 100 Jahren: Fair play – dem Weltkrieg zum Trotz

Sport verbindet und bringt Frieden – allerdings hat der Krieg diesem Prinzip stark zu schaffen gemacht.

Neue Freie Presse am 20. Juli 1924

Eines der schönsten Prinzipien, die im sportlichen Wettkampf zur Geltung kommen, ist der Grundsatz des Fair play. Mag die Leidenschaft sich zum Siedegrad erhitzen, der Siegeswillen zur höchsten Potenz sich erhöhen, der wahre Sportsmann wird sie zu zügeln, in den Grenzen des Rahmens zu halten wissen, den der Respekt vor der Ehrlichkeit des Könnens seiner Ritterlichkeit sieht. Das sind die international anerkannte Voraussetzungen für die Entscheidung die, wie immer sie ausfällt, die Partner als Freunde findet. Darin mag es auch liegen, daß die Propaganda für den Sport ihre kräftigste Stütze in der Tatsache sucht und findet, daß er die Völker verbindet, in friedlichem Wettbewerb einander nähert und zur dauernden