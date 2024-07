Heute vor 100 Jahren: Hitler verkündet Rückzug aus der Politik

Dieser Schritt ist ein wichtiges Ereignis für die bayerische und darüber hinaus für die deutsche Politik.

Neue Freie Presse am 8. Juli 1924

Adolf Hitler zieht sich von der Politik zurück. Der Führer der Nationalsozialisten in Bayern hat heute seinen Anhängern diesen Entschluß mitgeteilt, und die Leitung der Partei, die er bisher auch von seiner Festungshaft in Landsberg aus innebehalten hatte, niedergelegt. Dieser Schritt ist ein wichtiges Ereignis für die bayerische und darüber hinaus für die deutsche Politik, denn tatsächlich bedeutet er die Kapitulation der Hitlerschen Richtung vor der Ludendorffschen, die Kapitulation der von links kommenden vom Sozialismus angeregten, an die Muse appellierenden Nationalsozialisten vor den Hakenkreuzlern der konservativen schwerindustriellen und nationalistischen Färbung.