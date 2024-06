Heute vor 100 Jahren: Radioheil vom Mars

Man will die Marsbewohner aus ihrer „splendid isolation“ aufscheuchen.

Neue Freie Presse am 21. Juni 1924

Diesmal soll es blutiger Ernst werden. Man will die Marsbewohner aus ihrer „splendid isolation“ aufscheuchen. Amerikanische Astronomen und Physiker wenigstens sind, einer Meldung aus Philadelphia zufolge, fest entschlossen, sich mit dem Mars in Verbindung zu setzen. Das soll bereits im August geschehen, weil sich zu jener Zeit der Mars in der größten Erdnähe befinden wird. Entfernung ist doch kein Hindernis. Namentlich dann, wenn sie nur die Kleinigkeit von etwa 53 Millionen Kilometer beträgt. Und das Mittel, den Marsbewohnern solche freudige Ueberraschung zu bereiten, liegt doch auf der flachen Hand.