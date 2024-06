Der Mann muss sich wegen Anstiftung zur Freiheitsberaubung verantworten.

Neue Freie Presse am 20. Juni 1924

In der Mordaffäre Matteotti ist in der Nacht auf heute eine neue Verhaftung in den hohen faschistischen Kreisen in der Person des Verwalters der faschistischen Partei, Marinelli, vorgenommen worden. Er ist wegen Anstiftung zur Freiheitsberaubung angeklagt.