Heute vor 90 Jahren: Badekleidung als Scheidungsgrund

Ein interessantes Urteil fiel in Ungarn.

Neue Freie Presse am 14. Juli 1934

Aus Budapest wird uns geschrieben: Die Königliche Kurie als oberste Gerichtsinstanz hat dieser Tage in einem Scheidungsprozeß ein interessantes Urteil erbracht. In einer angesehenen Familie in Großkanizsa war ein Ehekrieg ausgebrochen, der den Gatten veranlaßte, gegen die Frau den Scheidungsprozeß anzustrengen. Als Hauptargument führte der Gatte ins Treffen, daß seine Frau gelegentlich einen männlichen Bekannten im Badekostüm empfangen habe.

Die Kurie, welcher die letzte Entscheidung über den Prozeß vorlag, stellte in ihrem Urteil fest, daß das Tragen eines jeden Kleidungsstückes seine Zeit und seinen Ort habe. Die übliche Bekleidung an einem Strande sei das Badekostüm, dagegen müsse es den guten Geschmack des wohlerzogenen Menschen verletzen und das Anständidkeitsgefühl der Frau in zweifelhaftes Licht stellen, wenn sie in ihrer Wohnung einen männlichen Bekannten im Badekostüm empfange. Es zeuge von einem mangelhaften moralischen Gefühl der Frau, wenn sie sich auf die Ausrede des Mannes berufe, daß dieser sie auch auf dem Strande im Badekostüm gesehen habe.