Heute vor 90 Jahren: Ein gewissenhafter Dieb

Ein Dieb ließ in der Steiermark für jeden entwendeten Gegenstand ein Ersatzstück zurück.

Neue Freie Presse am 19. Juli 1934

In der Steiermark genießt neuerdings ein Dieb fragwürdige Popularität, der sich vor allem dadurch auszeichnet, daß er für jeden entwendeten Gegenstand ein Ersatzstück zurückläßt. So schlich er sich in den Pfarrhof von Dechantskirchen ein, stahl ein Paar neue Schuhe und ließ dafür seine alten, durchlöcherten zurück. Vorher durchwühlte er aber alle Kasten und Schubladen. Außer den Schuhen fanden auch ein paar Schillinge Gnade vor seinen Augen und er nahm sie zu sich, allerdings ohne Ersatz zurückzulassen.

Ein frischer, knuspriger Gugelhupf ward gleichfalls seine Beute. Der arme Teufel hatte großen Hunger und vertilgte ihn stehenden Fußes. Sei es Charakter, seien es die Atemzüge des schlafenden Pfarrers - einer dieser beiden Umstände hinderten den Eindringling, den Inhalt der eisernen Kasse zu untersuchen, obwohl er den Schlüssel zu ihr in den Händen hielt. In der nächsten Nacht inspizierte er das Anwesen des Gutsbesitzers Stögerer un Stegersbach. Zuerst schlief er sich auf dem Heuboden einige Stunden aus. Gekräftigt begab er sich dann ins Wohnhaus, verspeiste in der Speisekammer ein umfangreiches Nachtmahl und nahm dann einen eleganten, neuen Regenschirm mit. Wie üblich ließ er den seinen dafür zurück, ein flatterndes Gerippe.

In Laßnitz und Vorau stattete er gleichfalls mehreren Ökonomen seinen nächtlichen Besuch ab, aß sich satt, nahm Wäsche, Anzüge und Schuhe mit und ließ dafür wieder seine Garderobe zurück. Mit Geld hatte er aber weniger Glück, denn die armen Gebirgsbauern der Steiermark sind damit nicht gesegnet. Nachdem sich der nächtliche Kontrollor anscheinend von Kopf bis Fuß neu equipiert hatte, ist er aus der Steiermark verschwunden, befindet sich aber vielleicht unter den sieben Landstreichern, die von der Gendarmerie Friedberg jetzt verhaftet wurden.

