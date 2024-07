Ein schwedischer Kameramann besuchte “Erinnerungsstätten” und fotografierte den Weltstar.

Neue Freie Presse am 13. Juli 1934

Der schwedische Kameramann Leonard Clairmont hatte die gute Idee, die “Erinnerungsstätten” an seine große Landsmännin Greta Garbo aufzunehmen und zu einem Film zu vereinigen. Man sieht also das Geburtshaus, die Schule, das Friseurgeschäft und die Modefirma, in denen die göttliche Greta ein unbekanntes schwedisches Durchschnittsmädchen war, aber Clairmont montierte auch noch Beispiele aus Gretas ersten Filmen ein, fuhr nach Amerika und photographierte den Weltstar in seinem Heim, mit der grünen Uhubrille auf der Nase und den sagenhaften riesigen Schuhen an den Füßen.