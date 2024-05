„Basel ist und bleibt unsere wichtigste Messe“

Mit Maike Cruse hat die Schweizer Ausgabe der Art Basel erstmals eine eigene regionale Direktorin. Im Interview spricht sie über die Herausforderungen der neuen Aufgabe.

Bei der Kunstmanagerin Maike Cruse herrscht gerade Hochbetrieb, schließlich steht in gut zwei Wochen die Eröffnung der Kunstmesse Art Basel in Basel bevor, die sie heuer zum ersten Mal als Direktorin verantwortet. Seit Juli vergangenen Jahres hat das Flaggschiff der Art-Basel-Familie eine eigene Direktion. Für Cruse ist es eine Rückkehr, leitete sie doch von 2008 bis 2011 die Kommunikation der Art Basel. Ihr Netzwerk nützt sie, um das Programm in der Stadt auszubauen.