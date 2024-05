„Schüsse gehört“: Großeinsatz der Polizei in Wien-Landstraße

(c) Presse

Symbolbild: Polizei Wien (c) Presse

Im dritten Wiener Gemeindebezirk sollen Schüsse gefallen sein, melden Anrainer. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, konnte aber „nichts verifizieren“.

In der Apostelgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk ist es am Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen: Wie ein Augenzeuge gegenüber der „Presse“ sagte, sollen am Vormittag zwei Schüsse gefallen sein. Mehrere Einsatzwägen der Wega und der Polizei waren im Einsatz, der Bereich wurde großräumig abgesperrt.

„Anrainer haben Schüsse gemeldet“, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der „Presse“ den Einsatz in Wien-Landstraße. „Man kann von einem Großaufgebot sprechen.“ Der Innenhof und die umliegenden Häuser wurden intensiv durchsucht. Allerdings: „Es konnte nichts verifiziert werden.“ Gegen 12 Uhr wurde der Einsatz beendet.

(hell)