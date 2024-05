Hypo-Frauen zum 46. Mal Meister

Vierter Titel in Serie durch Auswärtssieg gegen Atzgersdorf fixiert.

Die Frauen von Hypo Niederösterreich sind zum vierten Mal in Serie und zum 46. Mal in ihrer Clubgeschichte österreichischer Handball-Meister. Die Niederösterreicherinnen entschieden die „best of three“-Finalserie gegen ihren Rivalen WAT Atzgersdorf am Freitag bereits im zweiten Spiel mit einem 29:24-Auswärtssieg mit 2:0 für sich. Atzgersdorf hatte 2019 nach 42 Titeln die einzigartige Meisterserie der Südstädterinnen beendet. Seither ist die Hegemonie wieder hergestellt.

GEPA pictures / David Bitzan GEPA pictures / David Bitzan GEPA pictures / David Bitzan

Hypo beendete die Saison ohne Niederlage. Das erste Finalspiel hatte der Titelfavorit zu Hause mit 25:22 für sich entschieden. Auch das zweite Duell in Wien verlief ausgeglichen. Die Niederösterreicherinnen führten zur Pause 14:13, danach lief das Spiel aber zu ihren Gunsten.

Beste Werferin war Nina Neidhart mit neun Toren. Zur wertvollsten Spielerin (MVP) der Frauen-Liga (WHA) wurde ihre Teamkollegin Patricia Kovacs gewählt. „Jeder Meistertitel ist etwas ganz Besonderes“, betonte Hypo-Trainer Feri Kovacs nach der erfolgreichen Titelverteidigung.