Bei den 77. Filmfestspielen von Cannes wurde mit großen Gesten nicht gegeizt. Im Wettbewerb an der Côte d’Azur überzeugten vor allem die Beiträge von Regisseurinnen.

Kann das Kino die Welt retten? In Cannes ist man geneigt, daran zu glauben. Kaum irgendwo sonst wird die mysteriöse Wirkmacht des bewegten Bildes auf der riesengroßen Leinwand so hemmungslos hochgejubelt wie bei den glamourösen Filmfestspielen an der Côte d’Azur, die heuer ihre 77. Ausgabe bestritten.