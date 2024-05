Warum eigentlich bei uns alle mit einem Grinsen herumlaufen müssten und was das Gute am Steuerzahlen in Österreich ist, erzählt Zuckerlmacher Christian Mayer. Mit seiner Passion belebte er ein fast vergessenes Handwerk neu.

Die Presse: Wie sind Sie denn eigentlich Unternehmer geworden?

Christian Mayer: Ich bin mein Leben lang schon Unternehmer. Ich war noch nie angemeldet, ich war immer schon selbstständig.

Ab welchem Alter?

Seit ich 20 Jahre alt bin, damals war es mein Plan, Profisänger zu werden. Das war auch viele Jahre mein Job.