Mosambik: Wie aus Kriegern Bauern werden

„Ich will nur in Frieden leben und mich nicht mehr verstecken müssen“: Justino Jaime Canda auf dem Feld, das er gemeinsam mit anderen Kleinbauern in Zentralmosambik bewirtschaftet.

„Ich will nur in Frieden leben und mich nicht mehr verstecken müssen“: Justino Jaime Canda auf dem Feld, das er gemeinsam mit anderen Kleinbauern in Zentralmosambik bewirtschaftet. Mango Sound & Film

Im südostafrikanischen Mosambik tobte ein langer, blutiger Bürgerkrieg. Nachdem im Vorjahr die letzte Militärbasis der Rebellen geschlossen wurde, sollen frühere Kämpfer wieder ihren Platz in der Gesellschaft finden. Unterstützung kommt auch aus Österreich.

Er spricht langsam und leise. Wenn Justino Jaime Canda von seinem alten Leben erzählt, schaut er zu Boden. Jahrzehntelang hat sich der heute 66-Jährige mit einem Maschinengewehr bewaffnet in den dichten Wäldern versteckt gehalten. Jahrzehntelang hat er aufseiten der Rebellenorganisation in einem blutigen Bürgerkrieg gegen die Regierung des südostafrikanischen Landes Mosambik gekämpft. Justino Jaime Canda war mehr als 40 Jahre lang ein Soldat im Untergrund. Heute hat er den Weg zurück in das Leben gefunden, das er sich so lang gewünscht hat.

Justino Jaime Canda ist in einem Dörfchen in der mosambikanischen Provinz Sofala zu Hause. Heute zeigt er vor, wie er aus Knoblauch und Seife Biospritzmittel für seine Maispflanzen mischt. Er marschiert zwischen den Reihen an Tomaten, die an Schnüren in die Höhe gezogen werden, noch zarten Bohnenpflänzchen und den dünnen Fäden der frisch aus dem Boden geschossenen Zwiebeln. Am Rand des kleinen Feldes, das er gemeinsam mit anderen Bauern bewirtschaftet, sagt er, dass er froh sei, heute nicht mehr ständig auf der Hut sein zu müssen. „Meine einzigen Sorgen gelten dem Feld.“