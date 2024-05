Aus der Traum vom Einfamilienhaus?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Fläche, Ressourcen und Geld: Das Einfamilienhaus kostet und ist deswegen zum Politikum geworden. Doch was sind die Alternativen zum Traum vom Haus im Grünen?

11,5 Hektar werden in Österreich pro Tag verbraucht – ein Vielfaches des eigentlichen Bodenschutzziels von 2,5 Hektar. Eine Abkehr vom Neubau gibt es deswegen allerdings keine. Ganz im Gegenteil, auch beim aktuellen Wohnbaupaket hat man verabsäumt, das lockergemachte Geld an ökologische Kriterien zu binden. Doch das klassische Einfamilienhaus ist zum Streitthema geworden, auch unter Architektinnen. Wie könnte man in Zukunft anders bauen und wohnen?

Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth besprechen in dieser Folge, warum der Traum vom Haus im Grünen nach wie vor so aktuell ist, was es mit Leerstand und Baulandreserve wirklich auf sich hat, und welche Alternativen es zum Einfamilienhaus eigentlich gibt.

Redaktion: Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



