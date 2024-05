Wladislav Inosemcev: Tatsächlich schafft ihm der Krieg ein neues Wirtschaftsmodell. Er kann die Wirtschaft mit den Bereichen ankurbeln, die ihm nahe sind: Rüstungsindustrie, Militär. Von 2014 (Krim-Annexion, Anm.) an bis 2020 stagnierte die Wirtschaft ja. Zuletzt aber wuchs sie. Und das nicht nur wegen der Rüstungsindustrie, wie viele meinen. Es gibt durch sie Wachstum in vielen Sektoren. Und obwohl sich die Wirtschaft nicht entwickeln kann, wird sich das quantitative Wachstum fortsetzen, was Putin wieder als Sieg ausgeben wird.