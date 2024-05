Perez überstand Crash in Monaco unverletzt

Der Mexikaner wurde am Sonntag in der ersten Runde des Grand Prix im Fürstentum nach der ersten Kurve vom dänischen Haas-Piloten Kevin Magnussen in die Leitplanken gedreht.

Sergio Perez hat einen schweren Crash beim Formel-1-Rennen in Monaco scheinbar unverletzt überstanden. Der Mexikaner wurde am Sonntag in der ersten Runde des Grand Prix im Fürstentum nach der ersten Kurve vom dänischen Haas-Piloten Kevin Magnussen in die Leitplanken gedreht. Der Red-Bull-Bolide wurde völlig zerstört, auch Magnussen und dessen deutscher Teamkollege Nico Hülkenberg konnten nicht mehr weiterfahren. Das Rennen wurde zwischenzeitlich unterbrochen.

Perez machte sich genauso wie die beiden Haas-Fahrer zu Fuß auf dem Weg Richtung Boxengasse. Auch die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon kollidierten wenig später, nachdem Ocon übermotiviert zu überholen versucht hatte.