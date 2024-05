Zwölf Verletzte bei Flugturbulenzen

Schwere Turbulenzen über dem türkischen Luftraum verletzten zwölf Menschen an Bord eines Flugzeugs von Quatar Airways. Bei der Hälfte soll es sich um Flugpersonal handeln.

Eine Passagiermaschine ist im Luftraum der Türkei in schwere Turbulenzen geraten. Zwölf Menschen an Bord des Flugzeugs der Airline Qatar Airways seien verletzt worden, teilte der Airport Dublin am Sonntag mit. Bei sechs Betroffenen soll es sich um Crewmitglieder handeln, die anderen waren demnach Passagiere. Das Flugzeug war unterwegs von Doha in die irische Hauptstadt. (APA/DPA)