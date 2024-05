Leclerc gewinnt als erster Monegasse in Monte Carlo

Formel 1. Der GP von Monaco wurde seinem Ruf als „Leitplankendschungel“ gerecht, ein schwerer Unfall zwischen Sergio Pérez und Kevin Magnussen befeuert die Sicherheitsdebatte. Charles Leclerc feiert den historischen Heimsieg.

Monte Carlo. Ein schwerer Unfall und das Ende eines Fluches schrieben die Geschichte des Formel-1-GP von Monaco. Bei einem Überholversuch berührte der Haas-Rennwagen von Kevin Magnussen den Boliden von Sergio Pérez. Der Mexikaner schlug auf dem engen Straßenkurs mit seinem Auto heftig in die Leitplanken ein. Zudem wurde auch noch Magnussens deutscher Teamkollege Nico Hülkenberg in den Crash involviert. Pérez’ Renner war nach dieser Kollision schrottreif, alle Piloten blieben unverletzt. Dieser Crash befeuert die Debatte, ob F1-Rennen im Fürstentum noch zeitgemäß sind. Denn Auslaufzonen bleiben an dieser Strecke eine Illusion.

Imago/Thomas Maheux/swpix.com Getty Images/Clive Rose GEPA pictures/Xpb Images/Price

Nach dem Re-Start hatten andere Emotionen Vorrang, es glich allerdings einer matten Sonntagsausfahrt mit angezogener Handbremse. Charles Leclerc schlug da jedenfalls die Stunde. Er feierte im Fürstentum den historischen Heimsieg eines Monegassen, ihm folgten Oscar Piastri (McLaren) und Carlos Sainz (Ferrari) auf das Podest. WM-Seriensieger Max Verstappen wurde Sechster und bleibt klar Führender in der Fahrer-WM.

Vom Schulbus in den Ferrari

Immer wieder gern plaudert Leclerc über seine Kindheit. Wie er noch im Schulbus durch die Stadt fuhr, durch die Fenster Hafen, Tunnel und Rascasse-Kurve sah. Es sind die gleichen Straßen, über die er in der Gegenwart mit dem Ferrari rast. Zum dritten Mal startete der 26-Jährige aus der Pole-Position, der Unfall beeinflusste seine Taktik mit der Wahl härterer Reifen, wodurch er sich den Boxenstopp ersparte und das Tempo auf der zehn Meter breiten Rennstrecke, auf der Überholmanöver rar sind, zum Heimsieg an der Côte d’Azur fuhr. Es ist Leclercs sechster Sieg, der erste seit Spielberg 2022.

Während er sein ganzes Leben schon in dem 38.000-Einwohner-Ort mit geschätzt mehr als 12.000 Millionären zu Hause ist, haben nun auch viele seiner Kollegen einen Wohnsitz am Mittelmeer. Neun F1-Fahrer wohnen, auch aus steuerlichen Gründen, hier. Dazu gibt es Sicherheit und Diskretion für die Reichen, aber Heimvorteil gab es jahrzehntelang keinen. Man sprach in der Szene schon vom Fluch der Monegassen, auch diese Legende ist nun Geschichte.

Wurz ohne Heimvorteil

Die rot-weiß-rote Motorsporthoffnung Charlie Wurz hat bei seinem ersten Formel-3-Heimspiel etwa ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Im Hauptrennen am Sonntag schied der 18-jährige Wahl-Monegasse nach einem Unfall in der ersten Runde aus, nachdem er von Startplatz 21 von 30 ins Rennen gegangen war. Tags zuvor belegte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Wurz im Sprint den 19. Platz. (fin)