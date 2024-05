2000 Menschen bei Erdrutsch in Papua-Neuguinea verschüttet

Die Rettungsarbeiten in der schwer zugänglichen Gegend gestalten sich schwierig. Einheimische graben mit Schaufeln und bloßen Händen nach Verschütteten.

Sydney/Port Moresby. Die Folgen eines Erdrutsches in Papua-Neuguinea, einem Pazifikstaat nördlich von Australien, sind verheerend. Zunächst hatten lokale Medien noch von rund 100 Toten berichtet. Doch nun wurden die Zahlen drastisch nach oben korrigiert. Mehr als 2000 Menschen sind verschüttet worden, wie der nationale Katastrophenschutz in einem Brief an die Uno schreibt. Örtliche Medien meldeten, dass sich die Tragödie wohl gegen drei Uhr am Freitagmorgen ereignete. Die meisten Menschen waren zu Hause und schliefen.

Die Erdmassen sollen mindestens Dutzende Häuser in einem Dorf, rund 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt Wabag entfernt, verschüttet haben. Manche Berichte sprechen sogar von 150 Gebäuden. Helfer gehen davon aus, dass in jedem der Häuser zehn bis 18 Menschen wohnten. Riesige Felsbrocken, Bäume und Erdmassen sollen sich bis zu acht Meter hoch auftürmen.