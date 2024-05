Nur wer Geld hat, kann aus Gaza fliehen

Wer sich aus dem Gazastreifen nach Ägypten retten will, muss Tausende Dollar an eine ägyptische Firma bezahlen. In ihrer Verzweiflung versuchen viele Menschen, die hohen Summen über Crowdfunding-Kampagnen aufzubringen. Einer von ihnen ist Ashraf Hijazi.

Am 22. Oktober in Gaza City, inmitten des Krieges, feierte Ashraf Hijazi seinen 35. Geburtstag. „Gegen zehn Uhr kam meine Frau ins Zimmer, gratulierte mir und übergab mir unseren kleinen Sohn Yazan“, erzählt er. Minuten später wurde die Wohnung von einer Explosion erschüttert: Das israelische Militär hatte ein Nachbargebäude bombardiert. „Plötzlich war überall Zerstörung und Rauch, Yazan und ich waren bedeckt mit Blut, und ich konnte mich nicht bewegen. Meine Frau schrie, als sie uns sah.“ Fotos, die Hijazi via Facebook schickt, zeigen seinen kleinen Sohn mit einer Platzwunde an der Stirn und blutüberströmtem Gesicht. Ashraf Hijazi selbst wurde schwerer verletzt: Er erlitt Brüche in Arm und Bein sowie Nervenschäden am Arm.