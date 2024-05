Golf: US-Profi Grayson Murray beging Suizid

Zweimaliger PGA-Toursieger hatte am Freitag Turnier „aus gesundheitlichen Gründen“ abgebrochen. Wie seine Eltern nun bestätigten, hat sich der 30-Jährige das Leben genommen.

Der am Samstag im Alter von 30 Jahren verstorbene US-Profigolfer Grayson Murray hat Suizid begangen. Das gaben seine Eltern am Sonntag bekannt. Der zweimalige PGA-Toursieger hatte sich am Freitag aus nicht näher genannten gesundheitlichen Problemen aus dem Turnier Charles Schwab Challenge in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas zurückgezogen. Das Turnier war auf Wunsch der Eltern fortgesetzt worden.

„Wir möchten der PGA Tour und der gesamten Golf-Welt für die überwältigende Unterstützung danken“, sagten Murrays Eltern Eric und Terry in einer von der PGA-Tour verbreiteten Erklärung. „Das Leben war nicht immer einfach für Grayson, und obwohl er sich das Leben genommen hat, wissen wir, dass er jetzt friedlich ruht.“ (reuters)